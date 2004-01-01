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История открытия и освоения Шпицбергена

Публичные чтения Российского исторического общества в Мурманской областной научной библиотеке

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События: Встреча, Лекции.

Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений регионального отделения Российского исторического общества.

Очередную лекцию прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Александр Порцель. Тема лекции «История открытия и освоения Шпицбергена».

Архипелаг Шпицберген расположен между Северным полюсом и Европой и является наиболее доступной землей в Арктике. Норвежцы называют этот архипелаг Свальбардом. Но где в действительности находился Свальбард, открытый викингами? Название Шпицберген дал архипелагу Виллем Баренц в 1596 г. Но были ли голландцы первооткрывателями этой земли? Что означает поморское название архипелага - Грумант?

Как никому не принадлежащий Шпицберген стал норвежской провинцией Свальбард? Почему на норвежской территории существуют российские поселки и добывают уголь российские шахтеры?

Эти и другие вопросы, касающиеся освоения Шпицбергена, будут затронуты лектором.

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