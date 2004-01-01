История одного шедевра
Уникальный цикл фильмов, посвященный величайшим произведениям искусства
Уникальный цикл фильмов, посвященный величайшим произведениям искусства
«История одного шедевра» – это уникальный цикл фильмов, созданный компанией ВВС, посвященный величайшим произведениям искусства, созданным выдающимися скульпторами и живописцами. Программа расскажет о том, как создавались эти шедевры и раскроет перед зрителями страницы далеких эпох.
Фильмы демонстрируются по средам в 18:00
Расписание:
06 февраля – «Весна» Сандро Боттичелли
13 февраля – «Давид» Микеланджело
20 февраля – «Ночной дозор» Рембрандт Ван Рейн
27 февраля – «Венера с зеркалом» Диего Родригес Да Сильва Веласкес
Вход свободный