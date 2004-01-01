«История одного шедевра» – это уникальный цикл фильмов, созданный компанией ВВС, посвященный величайшим произведениям искусства, созданным выдающимися скульпторами и живописцами. Программа расскажет о том, как создавались эти шедевры и раскроет перед зрителями страницы далеких эпох.

Фильмы демонстрируются по средам в 18:00

Расписание:

06 февраля – «Весна» Сандро Боттичелли

13 февраля – «Давид» Микеланджело

20 февраля – «Ночной дозор» Рембрандт Ван Рейн

27 февраля – «Венера с зеркалом» Диего Родригес Да Сильва Веласкес