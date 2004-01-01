История о северной идентичности

Проект направлен на формирование интереса к индустрии креативных технологий, популяризацию дизайна одежды в Мурманской области, поддержку талантливых студентов, молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, творческих коллективов, дизайнерских групп. Проект включен в развитие многоуровневой социокультурной среды на базе опорного университета, направленной на самореализацию, профессиональное самоопределение. Эскизы моделей должны быть выполнены в соответствии с темой конкурса.

После первого этапа – конкурса эскизов, отбора коллекций-победителей, который состоялся в декабре 2017 года, костюмы разрабатывались участниками.

В жюри участвуют известные дизайнеры fashion-индустрии Мурманска и Санкт-Петербурга:

Анна По, Мурманск, дизайнер, модельер-конструктор женской одежды

Анатоль Вовк, Санкт-Петербург, историк моды, ученик известного историка моды Александра Васильева, основатель проекта MODA50+

Дмитрий Мильков, Санкт-Петербург, основатель и президент «Центра развития творческих индустрий», инициатор создания профессионального сообщества «Кластер творческих индустрий Санкт-Петербурга». Один из наиболее авторитетных российских консультантов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий

Стас Лопаткин, председатель жюри, Санкт-Петербург, дизайнер и художник, который представляет романтическое направление современного петербургского моделирования. Его работы – это гармоничный компромисс между практичной элегантностью и аллюзиями, восходящими к утонченному искусству и высокой аристократической культуре. Одежду под маркой STAS LOPATKIN можно найти в бутиках Санкт-Петербурга, на страницах модных изданий, а география его клиентов включает в себя не только Петербург, но и Нью-Йорк, Париж, Милан и Лондон.

В день конкурса состоится авторский показ трех новых платьев от Стаса Лопаткина из коллекции «Marfetka», показ которой пройдет в июне 2018 в Музее-заповеднике Царское село (коллекция современна, но посвящена императрице Марии Федоровне, и работая над ней, Стас рассуждал о русском и европейском, о глобальном и идентичном для России).