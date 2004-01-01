154025

История новогодних чудес

Новогодняя фотовыставка

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Эта выставка – ностальжи для тех, кто помнит, как отмечали Новый год в СССР, знает эту атмосферу всеобщего праздника, запах мандаринов на балконе, оптимистичные программы по телевизору, салат оливье и шоколадные конфеты на елках.

На выставке представлены фотографии новогодних праздников в Мурманской области с 1930 по 2017 гг. из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

Официально традиция встречи Нового года была возвращена советским гражданам только в 1935 году, а широко распространилась лишь спустя 20 лет. Ведь выходным день 1 января стал в 1947 году, и лишь тогда у жителей СССР появилась возможность как следует попраздновать в новогоднюю ночь.

Добрая половина новогодних воспоминаний 1941–1945 годов, касающихся линии фронта, – это повседневная боевая работа. Порой бойцы лишь успевали переброситься коротким поздравлением. В тылу не прекращался выпуск ёлочных украшений. На новогодних открытках Дед Мороз неизменно изображался в образе могучего воина Красной Армии или партизана. А праздники для детей и молодёжи устраивались прямо в бомбоубежищах – с хороводами, подарками и просмотром фильма.

Новогодние традиции мирного послевоенного времени – это передача «Голубой огонек», фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» и продуктовый набор для новогоднего стола.

В конце декабря и начале января во всех детских садах проходили новогодние утренники. Костюмы детям готовили родители.

Такими же традиционными, как оливье и мандарины, были новогодние «елки» – театрализованные представления для школьников, проводившиеся с середины декабря по середину января в городских ДК. Лучшей и главной «елкой» считалась та, что проводилась в Кремлевском дворце съездов. Но и другие «елки» радовали детей не меньше.

Сегодня Новогодние праздники так же ждут и взрослые, и дети с надеждой на счастье: новое, доброе, чистое, радостное…

Краеведческий музей
c 26 декабря 2020 по 31 января 2021

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?