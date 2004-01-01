История новогодних чудес

Эта выставка – ностальжи для тех, кто помнит, как отмечали Новый год в СССР, знает эту атмосферу всеобщего праздника, запах мандаринов на балконе, оптимистичные программы по телевизору, салат оливье и шоколадные конфеты на елках.

На выставке представлены фотографии новогодних праздников в Мурманской области с 1930 по 2017 гг. из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

Официально традиция встречи Нового года была возвращена советским гражданам только в 1935 году, а широко распространилась лишь спустя 20 лет. Ведь выходным день 1 января стал в 1947 году, и лишь тогда у жителей СССР появилась возможность как следует попраздновать в новогоднюю ночь.

Добрая половина новогодних воспоминаний 1941–1945 годов, касающихся линии фронта, – это повседневная боевая работа. Порой бойцы лишь успевали переброситься коротким поздравлением. В тылу не прекращался выпуск ёлочных украшений. На новогодних открытках Дед Мороз неизменно изображался в образе могучего воина Красной Армии или партизана. А праздники для детей и молодёжи устраивались прямо в бомбоубежищах – с хороводами, подарками и просмотром фильма.

Новогодние традиции мирного послевоенного времени – это передача «Голубой огонек», фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» и продуктовый набор для новогоднего стола.

В конце декабря и начале января во всех детских садах проходили новогодние утренники. Костюмы детям готовили родители.

Такими же традиционными, как оливье и мандарины, были новогодние «елки» – театрализованные представления для школьников, проводившиеся с середины декабря по середину января в городских ДК. Лучшей и главной «елкой» считалась та, что проводилась в Кремлевском дворце съездов. Но и другие «елки» радовали детей не меньше.

Сегодня Новогодние праздники так же ждут и взрослые, и дети с надеждой на счастье: новое, доброе, чистое, радостное…