Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию книги «История мурманского сыска в лицах». Ее автор – заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области Юлия Дмитриевна Гарам.

Издание знакомит с документальными рассказами о службе в уголовном розыске. На его страницах популярно, без излишней профессиональной терминологии изложены подлинные истории о преступлениях, раскрытых сотрудниками уголовного розыска: от краж и убийств до сложных схем похищения людей и детально спланированных покушений на жизнь человека.

Книга посвящена ветеранам и действующим сотрудникам уголовного розыска Мурманской области. Издание ориентировано на привлечение молодого поколения мурманчан к службе в правоохранительных органах.

Представят книгу автор – майор полиции Юлия Гарам, представители Совета ветеранов Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области.

Часть тиража книги будет передана в фонды библиотек области, в учебные заведения.