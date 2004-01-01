История медицины

Издания, представленные на выставке, расскажут об этапах развития медицины и выдающихся врачевателях.

Первый раздел выставки «От знахаря до врача» посвящён основным этапам развития медицины. Здесь читатели найдут информацию о лечении людей со времён первобытного общества и до наших дней, узнают о современных достижениях медицины из книг Дорофеева «Великие лекарства в борьбе за жизнь», Медведя «Болезнь и больные в Древней Руси: от «рудомета» до «дохтура», Пиковера «Великая медицина. От знахарей до роботов-хирургов. 250 основных вех в истории медицины».

Раздел «Страна «Анатомия» содержит информацию о медиках-анатомах. Это зарубежные и отечественные учёные: Авиценна, Леонардо да Винчи, Везалий, Пирогов, Абрикосов. Об их вкладе в науку расскажут книги «Как же вы устроены, господин Тело?», «Занимательная анатомия, или Что тобой управляет...», «Леонардо да Винчи – анатом», «Исследователи человеческого тела от Гиппократа до Павлова».

В третьем разделе выставки «Милосердие через жизнь» представлена литература об основоположниках сестринского дела. О первых сёстрах милосердия: Найтингейл, Тучковой, Бакуниной.