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История Фламенко

Спектакль фламенко (Москва)

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События: Концерты.

Фламенко – танец огня и страсти, который захватывает с первого удара кастаньет и звона струн испанской гитары. Мы расскажем вам Историю фламенко, которая насчитывает более 10 веков.

Это история жизни легендарного танца, его рождение и расцвет, его триумф и угасание. Фламенко – это не просто дробь каблуками и пластика под удары гитары и хриплое пение кантаора. Фламенко – это история самой Испании, где цыганская культура столкнулась с мавританской, где огонь любви и страсть обжигает сердца, а жизнь есть ни что иное, как вызов самой смерти.

Мы заглянем в прошлое, чтобы увидеть мир фламенко, в котором важна не яркая экспрессия жестов, а личная драма жизни. Мы раскроем всю глубину и духовность танца, в котором столько же лирики, сколько и огня.
История Фламенко – спектакль, который расскажет вам о мире танца фламенко, о его вечности и о его жизни. Фламенко – это огонь, умирающий для того, чтобы родиться!


Филармония
27 марта
19:00
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