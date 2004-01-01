История деревянного храмостроительства на Кольском Севере

Выставка более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций

В экспозиции будет представлено более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций: Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева, Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова, Научного архива Института истории материальной культуры РАН, Российского государственного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного исторического архива, Архангельского краеведческого музея, Государственного архива Архангельской области, Архива Кольского научного центра РАН, а также изображений из личных архивов.