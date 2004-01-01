История бумажной салфетки

Посетители увидят предметы из частных коллекций жителей Мурманска и области.

Салфетки – неизменный атрибут праздничного стола, маленькая, но очень полезная деталь, к которой мы все привыкли.

Как утверждают историки, прообразом современной салфетки стали листки фигового дерева, которыми ещё 3500 лет назад рабы вытирали губы хозяевам после трапезы. А «изобретателями» столовых салфеток считают древних римлян. Создавали их из асбестовых волокон (которые используются сейчас при производстве шифера). Асбестовые салфетки стоили очень дорого – позволить их себе могли только представители знати, а позднее – монархи Ближнего Востока. Для очистки после применения их бросали в огонь.

Первые же полотняные салфетки появились в том же Древнем Риме уже на рубеже старой и новой эры. Они были именными, украшенными вышитыми вензелями инициалов хозяина.

В средние века мода на салфетки распространилась по всей Европе.

Пётр I, прорубивший «окно в Европу», привез в Россию и обычай вытираться после обеда салфеткой.

Когда Владимир Даль составлял свой «Толковый словарь», салфетки уже прочно закрепились в обиходе российской аристократии. Что интересно, салфеткой называли и маленькую скатерть для чайного столика, чаще цветную.

Да и сами салфетки были намного больше, чем сейчас. Их красиво вышивали, покрывали узорами и передавали в качестве приданого.

С внедрением в массовое производство бумажных салфеток, они из атрибута обеденного стола становятся самым массовым, повседневным средством гигиены. И чаще именно с бумажными ассоциируется у нас само понятие салфетки. Но полотняные салфетки остаются важным элементом сервировки стола. И не зря на роскошные обеды подают только такие салфетки – этот вид текстильных изделий обладает не только гигиеническими качествами, а и несомненной красотой и изяществом!