Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области

Выставка рассказывает об историческом пути развития военных комиссариатов на Кольском Севере. 11 октября 1938 г. в г. Мурманске был сформирован областной военный комиссариат в соответствии с приказами по войскам Ленинградского Военного Округа № 223 и № 0675 1938 года. Областным военным комиссаром был назначен майор Куликов Матвей Николаевич.

Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, областного военного комиссариата Мурманской области, Государственного Архива Мурманской области, ознакомятся с работой военно-учетного пункта. На выставке будет экспонироваться обмундирование солдат времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., форма призывников современного образца, комплект армейского несессера, нагрудные знаки, экземпляры огнестрельного орудия, использовавшегося в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.