Именно Терем-квартет изменил традиционные представления, как профессиональных музыкантов, так и обычных слушателей о возможностях игры на народных инструментах. Однако «привкус экзотической русской музыки перестает играть ведущую роль в том, что делает Терем- кварте». Действительно, говорить о них как о «народниках» становится как-то неудобно. Во-первых, сама структура состава – две домры, баян и контрабас – превращают этот «народный ансамбль» в этакий акустический бэнд. Во-вторых, у них особые звук и манера игры. Такие энергия и напор присущи какой-нибудь английской рок-группе. А никак не ансамблю народных инструментов». (Николай Русский. «Вечерняя Москва» 2006).

Программа «Исповедь хулиганов» включает в себя хиты в стиле «кроссовер», созданные коллективом за все годы творческой деятельности. Жанр данного концерта сами музыканты определили как «русский классический кроссовер», построенный по мотивам Баха, Бетховена, Чайковского, Римского-Корсокова, Вила-Лобоса, Нино Роты, Гершвина.

Программа: