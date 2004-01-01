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Исповедь хулиганов

Концерт Терем-квартета с сольной программой в стиле кроссовер

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События: Концерты.

Именно Терем-квартет изменил традиционные представления, как профессиональных музыкантов, так и обычных слушателей о возможностях игры на народных инструментах. Однако «привкус экзотической русской музыки перестает играть ведущую роль в том, что делает Терем- кварте». Действительно, говорить о них как о «народниках» становится как-то неудобно. Во-первых, сама структура состава – две домры, баян и контрабас – превращают этот «народный ансамбль» в этакий акустический бэнд. Во-вторых, у них особые звук и манера игры. Такие энергия и напор присущи какой-нибудь английской рок-группе. А никак не ансамблю народных инструментов». (Николай Русский. «Вечерняя Москва» 2006).

Программа «Исповедь хулиганов» включает в себя хиты в стиле «кроссовер», созданные коллективом за все годы творческой деятельности. Жанр данного концерта сами музыканты определили как «русский классический кроссовер», построенный по мотивам Баха, Бетховена, Чайковского, Римского-Корсокова, Вила-Лобоса, Нино Роты, Гершвина.

Программа:

  • Шуткабаха (аранжировка Терем-квартета)
  • Прелюдия-тарантелла (И.С.Бах Прелюдия и фуга d-moll из I тома ХТК BWV 851)
  • Маленький принц (М. Таривердиев, аранжировка Терем- квартета)
  • «Петр Ильич гуляет по Фонтанке» (Фантазия № 2 на темы из альбома П.И.Чайковского «Времена года». Терем-квартет)
  • «Петр Ильич в гостях у народов Севера» (Фантазия № 3 на темы из альбома П.И.Чайковского «Времена года». Терем- квартет)
  • Соната №17 ре минор, III ч. (Л. ван Бетховен, аранж. Терем- квартета)
  • В подражание Альбенису (Р. Щедрин, аранжировка Терем- квартета)
  • Антрэ (Н. Рота, музыка из кинофильма «Восемь с половиной» Ф. Феллини)
  • Ария из Бразильской Бахианы № 5 (Э. Вила-Лобос, аранжировка Терем-квартета)
  • Царевна-Лебедь, фантазия на тему Арии Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова (Терем-квартет)
  • Прелюдия №3 «a la russe» (Дж. Гершвин–Терем-квартет)
  • Кумпарсита (М. Родригес, аранжировка Х. Боссо и Терем- квартета)
  • El Aeroplano, Креольский вальс (П. Датта, обработка Терем- квартета)
  • Oblivion (А. Пьяццолла, аранжировка Терем-квартета)
  • Libertango (А. Пьяццолла, интродукция Х. Боссо)
  • Сюита из 2-х характерных танцев (Терем-квартет)
  • Цыганочка (А.Цыганков)
Филармония
9 марта
17:00
Цены

от 800 р.

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