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Испанские мотивы

Выступление дуэта гитаристов Михаила и Ольги Семяшкиных, вокал – Маргарита Герасименко

 

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Программа концерта:

Исаак Альбенис «Астурия» (гитара)

Хоакин Турина Танец священной горы (дуэт гитар)

Энрике Гранадос Два испанских танца №2 «Ориенталь» и №5 «Андалусия» (дуэт гитар)

Хоакин Родриго Coplas del Pastor enamorado (вокал + гитара)

Хоакин Родриго Три испанские песни (вокал + гитара):

  • En Jerez de la Frontera
  • Adela
  • De Ronda

Эрнесто Лекуоно «Малагуэнья» (гитара)

Франциско Таррега «Арабское каприччио» (гитара)

Франциско Таррега Вариации на тему Хоты (гитара)

Мануэль де Фалья Семь испанских народных песен (вокал + гитара):

  • El Pano Moruno
  • Seguidilla Murciana
  • Asturiana
  • Jota
  • Nana
  • Cancion
  • Polo
Филармония
20 мая
17:00
Цены

300 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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