Испанские мотивы
Выступление дуэта гитаристов Михаила и Ольги Семяшкиных, вокал – Маргарита Герасименко
Выступление дуэта гитаристов Михаила и Ольги Семяшкиных, вокал – Маргарита Герасименко
Программа концерта:
Исаак Альбенис «Астурия» (гитара)
Хоакин Турина Танец священной горы (дуэт гитар)
Энрике Гранадос Два испанских танца №2 «Ориенталь» и №5 «Андалусия» (дуэт гитар)
Хоакин Родриго Coplas del Pastor enamorado (вокал + гитара)
Хоакин Родриго Три испанские песни (вокал + гитара):
Эрнесто Лекуоно «Малагуэнья» (гитара)
Франциско Таррега «Арабское каприччио» (гитара)
Франциско Таррега Вариации на тему Хоты (гитара)
Мануэль де Фалья Семь испанских народных песен (вокал + гитара):
300 р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
Вечер живой музыки. Выступают – Олег Щукин, Лолита, «ВасяНастя», Яра, «Космический Стас», Евгений Гоман и Анастасия Комарова, Marisse & All Rey, Алексей Рейман