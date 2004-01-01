Лев Федосеев – фотожурналист газеты «Мурманский вестник», член Союза журналистов России, внештатный сотрудник Фото ИТАР ТАСС по Мурманской области, лауреат многих престижных отечественных и зарубежных выставок.

Его снимки публикуют в федеральных газетах и журналах. Множество его фотографий можно найти в альбомах, посвященных Северу. Не так много живописных мест на Кольском полуострове, куда он еще не дошел, не доехал или не долетел, чтобы сделать заветные кадры. Участвовал в нескольких арктических рейсах, трижды побывал на Северном полюсе.

На встрече «Искусство удачного кадра» известный мурманский фотограф поделится с публикой секретами репортерского мастерства. Ведет встречу мурманский журналист Сергей Юдков. Участники встречи смогут увидеть знаменитые снимки фотожурналиста и узнать историю их создания. У слушателей будет возможность лично задать вопросы Льву Федосееву.

Мероприятие организовано Мурманским региональным отделением общественной организации «Союз журналистов России» в рамках встреч с известными мурманскими журналистами.

Онлайн-трансляция встречи пройдет на YouTube-канале библиотеки.