Ишь ты, Масленица!

Зрителей мероприятия ждет яркая программа, конкурсы, вкусные блины, народные забавы и хороводы, а также выступления творческих коллективов КРЦК. Завершится праздник сожжением чучела масленицы. На территории Центра культуры будет организована продажа булочных изделий, шашлыков, выставка декоративно-прикладного творчества, фотозона в стилистике праздника.

Объявляются конкурсы!