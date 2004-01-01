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Ишь ты, Масленица!

Традиционное народное гуляние на площади Кольского районного Центра культуры

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События: Концерты.

Зрителей мероприятия ждет яркая программа, конкурсы, вкусные блины, народные забавы и хороводы, а также выступления творческих коллективов КРЦК. Завершится праздник сожжением чучела масленицы. На территории Центра культуры будет организована продажа булочных изделий, шашлыков, выставка декоративно-прикладного творчества, фотозона в стилистике праздника. 

Объявляются конкурсы!

  • На самые задорные частушки про масленицу и блины. Вы можете заранее написать свои частушки, исполнить их на нашем праздничном гулянии и получить заслуженный приз за лучшую частушку или за лучшее исполнение частушки!
  • На самый красивый народный платок! Наряжайтесь на праздник, приходите на гуляние в платочках! И на самом мероприятии узнаем, кто же получит приз за самый красивый платок!

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