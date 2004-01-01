Ишь ты, Масленица!
Традиционное народное гуляние на площади Кольского районного Центра культуры
Традиционное народное гуляние на площади Кольского районного Центра культуры
Зрителей мероприятия ждет яркая программа, конкурсы, вкусные блины, народные забавы и хороводы, а также выступления творческих коллективов КРЦК. Завершится праздник сожжением чучела масленицы. На территории Центра культуры будет организована продажа булочных изделий, шашлыков, выставка декоративно-прикладного творчества, фотозона в стилистике праздника.
Объявляются конкурсы!