Ирония любви

Спектакль «Интимная комедия», очень смешной, иногда грустный, иногда поучительный, будет интересен всем зрителям: и молодым, и тем, кто задумывается о кризисе среднего возраста, и тем, кто его уже пережил. Молодожены Аманда и Виктор приезжают в Прованс провести здесь медовый месяц. Случайная встреча в отеле с молодоженами Сибиллой и Элиотом повлечет за собой цепочку событий, которые самым невероятным образом изменят будущее всех четверых. Когда-то Аманда и Элиот были супругами. Теперь у нее другой муж, у него другая жена. Но еще многое осталось между ними невыясненным в прежних семейных скандалах.... «В женщине, если это настоящая женщина, для мужчины всегда останется некая ускользающая тайна. Обыкновенный мужчина прозрачен, как стакан», - скажет Аманда. Элиот возьмется это опровергнуть.