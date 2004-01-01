Ограничения: 12+

Моноспектакль основан на Ветхозаветной книге пророка Ионы.

Спектакль-размышление о предназначении. Есть ли у каждого из нас великая цель, или это только вымысел для оправдания своего существования.

Моноспектакль «Иона» – авторский спектакль. Автором пьесы, режиссером и актером выступит основатель Арктического театра Евгений Гоман. История своенравного пророка Ионы перекликается с автобиографическими воспоминаниями главного героя спектакля, что позволяет взглянуть на события Ветхого завета через призму современности.

Неуверенность в себе, нереализованность, чувство ненужности – истоки этих проблем в отсутствии понимания «смысла жизни». Кто-то видит его в детях, кто-то в достижении успеха в творчестве, кто-то в работе... Нет единого мнения. Но вопрос гораздо глубже. И тот, кто не принимает отговорку, но понимает и принимает свое истинное предназначение, тот обретает мир с самим собой и Богом.