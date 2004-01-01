Иоганн Себастьян Бах и музыка французского барокко

Программа концерта:



И.С.Бах Прелюдия Ми-бемоль мажор BWV552

Сицилиана из Сонаты для флейты и органа Ми-бемоль мажор BWV 1031

Н.де Гриньи Три части из Сюиты соль-минор для органа

А.Форкре Три части из Сюиты №1 ре-минор для виолы да гамба и органа

И.С.Бах Фуга Ми-бемоль мажор BWV552

И.С.Бах: Токката и фуга ре-минор BWV565

Соната си-минор для флейты и органа BWV1030

Соната Соль-мажор для виолы да гамба и органа Соль-мажор BWV1027

(переложение для флейты, виолы да гамба и органа)

Менуэт и Шутка из Оркестровой сюиты BWV 1067

Программа предоставляет уникальную возможность услышать старинную музыку в подлинной тембровой окраске – так, как ее задумывали композиторы и слышали их современники. Барочная «флейта траверсо» – небольшая поперечная флейта, изготовленная из ценных пород дерева и имеющая всего один металлический клапан. Виола да гамба – предшественница виолончели, имеет, как правило, 6 струн (может быть 5 или 7) и лады, напоминающие гитару. Шпиль у виолы отсутствует: музыканты играли на ней, упирая инструмент в колено или держа его между колен.



Игорь Лисов – мультиинструменталист и композитор, один из основателей петербургской группы «Зеленые рукава», играющей фолк-рок на основе музыки европейского Средневековья и Возрождения. Автор ряда камерных и оркестровых сочинений. Изучал композицию под руководством Евгения Костицына, ученика Эдисона Денисова. Под руководством профессора Национальной музыкальной академии Украины В. Апатского учился игре на фаготе, затем самостоятельно освоил ренессансную и барочную траверс-флейту. В 2002 принял участие в проекте barocco.net с Анной Митрофановой (клавесин). В 2003–2004 в Стамбуле участвовал в выступлениях ансамбля Barok Istanbul под руководством Лейлы Пинар. Следующим инструментом Игоря Лисова стал ирландский бузуки: он записал ряд альбомов и принял участие в концертах с такими исполнителями как Лукерья Кошелева и Сергей Старостин, Наталья О'Шей и Юлия Клаузер. В 2013 вернулся к траверс-флейте и в марте 2014 г. блестяще дебютировал в качестве солиста барочной капеллы «Золотой Век», исполнив сюиту си минор И.С. Баха на Первом Международном фестивале Баха «BWV 2014» в Москве.



Рустик Позюмский – выпускник Санкт-Петербургской консерватории по классу альта. Лидер рок-группы «4epemyxa» (основана в 1997). Концертную деятельность в «исторической» манере начал в 2001 году в ансамбле Laterna Magica. В составе «Оркестра Екатерины Великой» под руководством Андрея Решетина принимал участие в фестивалях старинной музыки в Санкт-Петербурге, Сан-Суси (Германия), Утрехте (Нидерланды), Ваантаа (Финляндия). Участвовал в постановке барочных опер «Мнимые философы» Дж. Паизиелло и «Борис Годунов» И. Маттезона. Сотрудничает с ансамблями The Pocket Symphony, Musica Antiqua Russica, «Золотой век», «Бах-консорт», La Stravaganza, «Новая Голландия». В 2008 совместно с Т. Драком и А. Горбуновым создал ансамбль ранней музыки Dance of Renaissance. С 2010 начал исполнительскую деятельность на виоле да гамба и основал виольный консорт Baroque Viola Band.



Мария Лесовиченко – выпускница Московского консерватории по классам органа (А. Шмитов) и клавесина (А. Шевченко). Лауреат Международных фестивалей-конкурсов в Санкт-Петербурге (2006, 2010), международных конкурсов «Юный органист» (2009), Валерия Кикты (2010), победитель органного конкурса «Soli Deo Gloria» (2014), конкурса им. М.Таривердиева (2017) и конкурса клавесинистов им. А. Волконского (2013). Совершенствовала мастерство на мастер-классах К. Стембриджа, И. Труммера, Б. Хааса, Г. Роста, М. Радулеску, Б. ван Оостена, Э. Вирсинги, Й. ван дер Кооя и др. Стажировалась в летних органных академиях Харлема, Гронингена (Голландия) и Граца (Австрия).