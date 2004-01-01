Инвестиции в криптовалюту и блокчейн технологии

Презентацию криптовалютной платформы Alpha Cash проведут Илья Дашкевич и Вячеслав Дорошко, которые расскажут о создании сервиса, его возможностях, приложениях и планах на будущее.



А если вы еще совсем не знакомы с криптовалютой, современными технологиями и инвестициями, то на мероприятии вы сможете задать свои вопросы профессионалам, которые помогут разобраться в нюансах и расскажут, как избежать ошибок.

Мероприятие пройдет в конференц-зале «Санкт Петербург», ДЦ «Арктика»,2 этаж.