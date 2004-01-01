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Инвестиции в криптовалюту и блокчейн технологии

Семинар Alpha Cash в Мурманске

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События: Семинары.

Презентацию криптовалютной платформы Alpha Cash проведут Илья Дашкевич и Вячеслав Дорошко, которые расскажут о создании сервиса, его возможностях, приложениях и планах на будущее. 

А если вы еще совсем не знакомы с криптовалютой, современными технологиями и инвестициями, то на мероприятии вы сможете задать свои вопросы профессионалам, которые помогут разобраться в нюансах и расскажут, как избежать ошибок. 

Мероприятие пройдет в конференц-зале «Санкт Петербург», ДЦ «Арктика»,2 этаж.

AZIMUT
18 января
19:00
Цены

По всем вопросам: +7(964) 308-53-86 (Дорошко Вячеслав)

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