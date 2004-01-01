Выставка родилась в недрах фестиваля аудиовизуальных искусств «Инверсия» и объединяет в себе стрит-арт, плакатное искусство и дополненную реальность.

В течение 2019 года AR/VR лаборатория «Третья реальность» провела серию интерактивных инсталляций, лекций и мастер-классов в городах Северо-Запада России – Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Сыктывкаре. Участники проекта использовали техники стрит-арта и создавали новое пространство для совместного творчества цифровых и традиционных, начинающих и опытных художников. Итоги работы лаборатории нашли отражение в экспозиции.

На выставке представлены работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, медиахудожника из Санкт-Петербурга Филиппа Гузеева, а также Александра Тимофеева из Пскова.

Молодые художники предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены артефакты из разных уголков Северо-Запада России и мысли о нашем общем будущем.

Для просмотра работ в AR необходимо установить приложение на мобильный телефон.