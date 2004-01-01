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Третья реальность

AR-выставка в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия»

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События: Выставки.

Выставка родилась в недрах фестиваля аудиовизуальных искусств «Инверсия» и объединяет в себе стрит-арт, плакатное искусство и дополненную реальность. 

В течение 2019 года AR/VR лаборатория «Третья реальность» провела серию интерактивных инсталляций, лекций и мастер-классов в городах Северо-Запада России – Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Сыктывкаре. Участники проекта использовали техники стрит-арта и создавали новое пространство для совместного творчества цифровых и традиционных, начинающих и опытных художников. Итоги работы лаборатории нашли отражение в экспозиции. 

На выставке представлены работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, медиахудожника из Санкт-Петербурга Филиппа Гузеева, а также Александра Тимофеева из Пскова. 
Молодые художники предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены артефакты из разных уголков Северо-Запада России и мысли о нашем общем будущем. 

Для просмотра работ в AR необходимо установить приложение на мобильный телефон.

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