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There is always next season

История о легендарной и забытой сноуборд команде из севернорвежского Тромсё

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События: Видеотрансляции.

Российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга

Режиссер Карл Кристиан Лейн Стормер (NO) путешествует по VHS воспоминаниям о крутых склонах и встречает старых друзей, которые не всегда рады возвращению к покоренному прошлому.

Фильм-напоминание о том, что ничто не продолжается бесконечно, и с надеждой на последний шанс сделать все правильно.

Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами

Режиссер: Carl Christian Lein Størmer

В главных ролях: Джерри Дуган, Stian Tapani Gundersen, Terje Haakonsen, Torstein Horgmo, Mike McEntire, Daniel Mikkelsen, Roy Olsen, Вегард Шеффлер, Stian Skjærvik

Мурманск
7 февраля
22:40 (300 р.)
Цены

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