There is always next season

История о легендарной и забытой сноуборд команде из севернорвежского Тромсё

Российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга

Режиссер Карл Кристиан Лейн Стормер (NO) путешествует по VHS воспоминаниям о крутых склонах и встречает старых друзей, которые не всегда рады возвращению к покоренному прошлому.

Фильм-напоминание о том, что ничто не продолжается бесконечно, и с надеждой на последний шанс сделать все правильно.

Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами

Режиссер: Carl Christian Lein Størmer

В главных ролях: Джерри Дуган, Stian Tapani Gundersen, Terje Haakonsen, Torstein Horgmo, Mike McEntire, Daniel Mikkelsen, Roy Olsen, Вегард Шеффлер, Stian Skjærvik