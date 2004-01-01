There is always next season
История о легендарной и забытой сноуборд команде из севернорвежского Тромсё
История о легендарной и забытой сноуборд команде из севернорвежского Тромсё
Российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга
Режиссер Карл Кристиан Лейн Стормер (NO) путешествует по VHS воспоминаниям о крутых склонах и встречает старых друзей, которые не всегда рады возвращению к покоренному прошлому.
Фильм-напоминание о том, что ничто не продолжается бесконечно, и с надеждой на последний шанс сделать все правильно.
Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами
Режиссер: Carl Christian Lein Størmer
В главных ролях: Джерри Дуган, Stian Tapani Gundersen, Terje Haakonsen, Torstein Horgmo, Mike McEntire, Daniel Mikkelsen, Roy Olsen, Вегард Шеффлер, Stian Skjærvik