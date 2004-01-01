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PARKING

Интерактивная и алгоритмическая инсталляция

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События: Выставки.

Московская пара художников проекта Stain cоздали впечатляющую интерактивную видеоинсталляцию и абстрактную алгоритмическую графику. Сосредоточение внимания на детали машин, оставаясь здесь  в современном пространстве, дает возможность  сложно и легко думать об идеале, выхода за пределы ментальных сфер индустриального общества. Обращение к личному, абсолютный разум, отделенный от общества, поднимает вопрос о человеческой позиции в современности.

Цены

Вход свободный

Дополнительная информация по телефону: 43-29-49

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