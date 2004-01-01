Московская пара художников проекта Stain cоздали впечатляющую интерактивную видеоинсталляцию и абстрактную алгоритмическую графику. Сосредоточение внимания на детали машин, оставаясь здесь — в современном пространстве, дает возможность сложно и легко думать об идеале, выхода за пределы ментальных сфер индустриального общества. Обращение к личному, абсолютный разум, отделенный от общества, поднимает вопрос о человеческой позиции в современности.