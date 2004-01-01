Конференция об Арктическом искусстве

«Инверсия» – международный аудиовизуальный фестиваль современного искусства, который проходит в столице Заполярья с 2017 года.

На площадке Мурманской областной научной библиотеке состоится двухдневная конференция фестиваля. Она соберет артистов, официальных представителей фондов и консульств, фестивальных организаторов, независимых менеджеров и арт-кураторов из Мурманска, Финляндии, Норвегии и Швейцарии.

В первый день конференции состоится презентация проектов и обмен опытом внутри профессионального сообщества. Артисты и кураторы расскажут об опыте взаимодействия с официальными и неофициальными институтами, о северных проектах и арт-инициативах, представят новые аудиовизуальные исследования.

Второй день конференции полностью посвящен презентации художественного исследовательского проекта Murmansk Prospekt о невидимых слоях города, его прошлом, настоящем и возможном будущем. Художники из России и Нидерландов представят специальные работы, созданные по итогам резиденций, полевых и статистических исследований о жизни в условиях Арктики, а местные и федеральные эксперты в сфере искусства и науки поделятся взглядами на обсуждаемые темы.