Иван Золото

Встречайте Ивана Золото — одного из организаторов «Инверсии», который курирует музыкальную программу фестиваля. Иван — половина электронного дуэта Love Cult, владелец лейбла Full of Nothing и музыкальный гик.

Вернувшись из арт-резиденции в Шанхае, Иван сформировал захватывающий лайнап для «Инверсии». Кроме того, Золото сам примет участие в фестивале с экспериментальным проектом совместного выступления с Териберским Поморским хором.