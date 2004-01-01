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Иван Золото

Концерт открытия фестиваля

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События: Концерты.

Встречайте Ивана Золото — одного из организаторов «Инверсии», который курирует музыкальную программу фестиваля. Иван — половина электронного дуэта Love Cult, владелец лейбла Full of Nothing и музыкальный гик.

Вернувшись из арт-резиденции в Шанхае, Иван сформировал захватывающий лайнап для «Инверсии». Кроме того, Золото сам примет участие в фестивале с экспериментальным проектом совместного выступления с Териберским Поморским хором.

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