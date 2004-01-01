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Inversia: конференция

Презентация нестоличных проектов и размышления об искусстве на Севере

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События: Конференции.

Представляем вам ключевое событие третьего дня Инверсии.

Артисты, независимые кураторы, сотрудники консульств и профильных комитетов, представители фестивалей, фондов и самоорганизованных институций поделятся опытом и представят множество точек зрения на развитие фестивального движения и культуры, чтобы потом вместе найти точки пересечения в этом взаимном процессе.

Традиционно дискуссионные форматы соединяются с аудиовизуальными перформансами и создают новые способы передавать действительность.

Цены

Вход на событие бесплатный по предварительной регистрации

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