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Inversia: Rocking Sessions

Прикидываемся рокерами и выбираемся из жанровых стереотипов

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События: Концерты.

Тягучие реверберации, взрывные ритмы, экспромт и вся мощь Севера умещаются в один вечер на Inversia:Rocking Sessions.

Stereofjord (Мурманск) – местная стоунер-реинкарнация с плотными гитарами и бесконечным снегом внутри.

Бадди Психолли (Петрозаводск) – празднично звенящий нойз-поп с шумной примесью.

Huminoita (Оулу) – иногда джазово медитативное, а временами рваное прог-рок звучание от финских парней.

Сольвычегодск (Москва) – тотально асбурдный импров из обрезков газет, новостных передач и вирусных видео из Интернета.

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9 февраля
19:00
Цены

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