Inversia: Rocking Sessions
Прикидываемся рокерами и выбираемся из жанровых стереотипов
Прикидываемся рокерами и выбираемся из жанровых стереотипов
Тягучие реверберации, взрывные ритмы, экспромт и вся мощь Севера умещаются в один вечер на Inversia:Rocking Sessions.
Stereofjord (Мурманск) – местная стоунер-реинкарнация с плотными гитарами и бесконечным снегом внутри.
Бадди Психолли (Петрозаводск) – празднично звенящий нойз-поп с шумной примесью.
Huminoita (Оулу) – иногда джазово медитативное, а временами рваное прог-рок звучание от финских парней.
Сольвычегодск (Москва) – тотально асбурдный импров из обрезков газет, новостных передач и вирусных видео из Интернета.