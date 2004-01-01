Прикидываемся рокерами и выбираемся из жанровых стереотипов

Тягучие реверберации, взрывные ритмы, экспромт и вся мощь Севера умещаются в один вечер на Inversia:Rocking Sessions.

Stereofjord (Мурманск) – местная стоунер-реинкарнация с плотными гитарами и бесконечным снегом внутри.

Бадди Психолли (Петрозаводск) – празднично звенящий нойз-поп с шумной примесью.

Huminoita (Оулу) – иногда джазово медитативное, а временами рваное прог-рок звучание от финских парней.

Сольвычегодск (Москва) – тотально асбурдный импров из обрезков газет, новостных передач и вирусных видео из Интернета.