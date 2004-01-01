1997 FOREVER
Показ фильма от норвежского фильммейкера и мультиинструменталиста Карла Стормера
Показ фильма от норвежского фильммейкера и мультиинструменталиста Карла Стормера
Одним из участников фестиваля будет норвежский режиссер и мультиинструменталист Карл Стермер, который привезет с собой группу музыкантов из Северной Норвегии, чтобы показать и вживую озвучить ностальгический фильм-одиссею о сноубординге, снятый на пленку Super 8.
300 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино, театра и оперы
Масштабное, многофигурное музыкальное полотно об ассирийском царе Навуходоносоре II