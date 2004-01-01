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1997 FOREVER

Показ фильма от норвежского фильммейкера и мультиинструменталиста Карла Стормера

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События: Видеотрансляции.

Одним из участников фестиваля будет норвежский режиссер и мультиинструменталист Карл Стермер, который привезет с собой группу музыкантов из Северной Норвегии, чтобы показать и вживую озвучить ностальгический фильм-одиссею о сноубординге, снятый на пленку Super 8.

Аврора
4 февраля
19:00 - 20:00
Цены

300 р.

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