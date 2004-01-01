В фестивале «Инверсия» принимает участие медиахудожник Дмитрий Морозов.

::vtol:: — автор известных аудиовизуальных инсталляций, объехавших полмира, создатель нестандартных музыкальных инструментов, любитель хаотических изменений в электрических цепях.

В галерее Ч9 он представит две работы: «Red» и «Инверсия».

Дмитрий Морозов воплощает свои идеи в технологических жанрах искусства: робототехнике, звуковом искусстве, научном искусстве. Занимается разработкой и созданием экспериментальных музыкальных инструментов и модульных синтезаторов. Проводит мастер-классы и лекции, посвященные технологическим практикам в искусстве. Участник основного проекта 4-й Московской биеннале современного искусства, фестивалей Архстояние, Ночь Новых Медиа, CTM/Transmediale (Германия) и ArsElectronica (Австрия), выставок на ведущих площадках современного искусства: ГЦСИ, ММОМА, Манеж, Laboratoria Art&Science Space, Электромузей, Политехнический Музей, Garage, ZKM (Германия), Ars Electronica (Австрия), Boulder Museum of Contemporary Art (США), National Contemporary Art Myseum of Taiwan (Taiwan). Лауреат премии Сергея Курёхина (2013), Премии Cube (Франция, 2014), почетные упоминания премии VIDA 16.0 (Испания, 2014), Ars Electronica (Австрия, 2015).