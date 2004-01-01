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INVERSIA SESSION

Аудиовизуальный фестиваль

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События: Фестивали.

Inversia Sessions – это мини-фестиваль от команды аудиовизуального фестиваля «Инверсия».

В программе:

  • открытие групповой выставки «Невидимые слои»;
  • презентация работы британской команды медиа художников и разработчиков Werkflow;
  • серия диалогов с участниками зимней арт-резиденции «Никель – Полярная ночь»;
  • презентация документального фильма о путешествии команды художников в Никель;
  • премьера аудиовизуального перформанса Nolanders.

Мероприятие организовано при поддержке Центра социальных проектов «Вторая школа» и Автономной некоммерческой организации «Центр развития современной культуры и медиа».

27 февраля в 16.00 состоится открытие выставки «Невидимые слои». Это результат работы художников в летней арт-резиденции в Никеле. В течение двух недель они исследовали исторический, социальный и культурный контекст Никеля и приграничной территории. По итогам работы будет представлена серия каллиграфических работ Юрия Шачнева, видео-арт от 1999Q и Сергея Костырко, интерактивная VR-инсталляция Александра Тимофеева, а также воссозданная стрит-арт работа Андрея Птицына «Последний бойскаут».

Областная научная библиотека
c 27 по 28 февраля
16:00 - 18:00

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