INVERSIA SESSION

Inversia Sessions – это мини-фестиваль от команды аудиовизуального фестиваля «Инверсия».

В программе:

открытие групповой выставки «Невидимые слои»;

презентация работы британской команды медиа художников и разработчиков Werkflow;

серия диалогов с участниками зимней арт-резиденции «Никель – Полярная ночь»;

презентация документального фильма о путешествии команды художников в Никель;

премьера аудиовизуального перформанса Nolanders.

Мероприятие организовано при поддержке Центра социальных проектов «Вторая школа» и Автономной некоммерческой организации «Центр развития современной культуры и медиа».

27 февраля в 16.00 состоится открытие выставки «Невидимые слои». Это результат работы художников в летней арт-резиденции в Никеле. В течение двух недель они исследовали исторический, социальный и культурный контекст Никеля и приграничной территории. По итогам работы будет представлена серия каллиграфических работ Юрия Шачнева, видео-арт от 1999Q и Сергея Костырко, интерактивная VR-инсталляция Александра Тимофеева, а также воссозданная стрит-арт работа Андрея Птицына «Последний бойскаут».