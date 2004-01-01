Первый международный аудиовизуальный фестиваль за Полярным кругом

Фокус фестиваля в 2017 году — изменение восприятия обществом вечной мерзлоты, темноты и географической изоляции. Музыканты и художники из России и Северной Европы будут взаимодействовать с пространством города, чтобы показать обратную сторону полярной ночи как новой возможности для света, но не мрачного конца.

Программа фестиваля включает лекции, выставки, воркшопы, концерты и вечеринки, которые пройдут в разных локациях Мурманска в течение трех дней.

С полной программой фестиваля можно познакомиться на странице мероприятия в «ВКонтакте».