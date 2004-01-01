130016

Inversia

Первый международный аудиовизуальный фестиваль за Полярным кругом

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События: Фестивали.

Фокус фестиваля в 2017 году — изменение восприятия обществом вечной мерзлоты, темноты и географической изоляции. Музыканты и художники из России и Северной Европы будут взаимодействовать с пространством города, чтобы показать обратную сторону полярной ночи как новой возможности для света, но не мрачного конца.

Программа фестиваля включает лекции, выставки, воркшопы, концерты и вечеринки, которые пройдут в разных локациях Мурманска в течение трех дней.

С полной программой фестиваля можно познакомиться на странице мероприятия в «ВКонтакте».

в виде календаря

Выставки

130023
c 2 по 4 февраля,
Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор
- PARKING

Интерактивная и алгоритмическая инсталляция

130026
c 3 по 4 февраля,
Ч9
- ::vtol::

Выставка медиахудожника Дмитрия Морозова

Концерты

130022
2 февраля,
Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор
- Иван Золото

Концерт открытия фестиваля

  • 130023
  • 130022
2 февраля
  • 130023
  • 130026
3 февраля
Город Мурманск
c 2 по 3 февраля

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