International Music Night

Международный день музыки в «Терраса Bar»

Ограничения: 18+

Сегодня ночью мы будем отмечать значительный для «Терраса Bar» праздник! Международный день музыки!

Самая модная музыка от настоящих профессионалов dj Misha Kross & dj Dima Mad, всем девушкам арбузный welcome drink, позитивное настроение от MC ArcticHookah!

В эту ночь мы разыграем:

подарки от партнера ночи Иль Дэ Ботэ (МурмаснкМолл)

сертификаты на ароматные кальяны

фирменные коктейли Терраса Bar