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International Music Night

Международный день музыки в «Терраса Bar» 

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Сегодня ночью мы будем отмечать значительный для «Терраса Bar» праздник! Международный день музыки!
Самая модная музыка от настоящих профессионалов dj Misha Kross & dj Dima Mad, всем девушкам арбузный welcome drink, позитивное настроение от MC ArcticHookah!

В эту ночь мы разыграем:

подарки от партнера ночи Иль Дэ Ботэ (МурмаснкМолл)
сертификаты на ароматные кальяны
фирменные коктейли Терраса Bar

Терраса Bar
29 сентября
Цены

Резерв столов по телефону: 377-377

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