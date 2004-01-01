International Music Night
Международный день музыки в «Терраса Bar»
Сегодня ночью мы будем отмечать значительный для «Терраса Bar» праздник! Международный день музыки!
Самая модная музыка от настоящих профессионалов dj Misha Kross & dj Dima Mad, всем девушкам арбузный welcome drink, позитивное настроение от MC ArcticHookah!
В эту ночь мы разыграем:
подарки от партнера ночи Иль Дэ Ботэ (МурмаснкМолл)
сертификаты на ароматные кальяны
фирменные коктейли Терраса Bar
Резерв столов по телефону: 377-377
Всем обладателям рисунков на теле быть обязательно!
Вечер в любимом баре