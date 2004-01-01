Военные артефакты представят участники студенческого общественного объединения Мурманского арктического государственного университета ГВИР «Титовский гарнизон» под руководством кандидата исторических наук Александра Александровича Чапенко.

Интерактивная площадка будет работать на базе выставки «Без срока давности», посвященной трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Участники встречи смогут познакомиться с выставкой и узнать много нового об истории Российской армии.