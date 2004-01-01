Инстаграм – вот что я люблю

Хотите стать популярным и научиться этим зарабатывать? Хотите много красивых фото и море лайков? Если – да, то этот курс именно для Вас!

4 занятия = 6 часов

За время курса вы постигните науку «Instagram с нуля»:

Познакомитесь с обзором лучших программ для обработки фотографий, а также узнаете все о том, как создавать превосходные фотографии при помощи одного только смартфона и нескольких приложений!

Научитесь не просто подбирать правильный контент, а создавать его самостоятельно! Сторителлинг, «вкусные» и объемные тексты 3D. Да-да, и такое есть! Узнаете, в какое время лучше выкладывать посты.

Как так – вы рассказали обычную историю из жизни, а вам за это заплатили деньги? Это просто мечта? Нет, это необычный прием, применяемый в различных сферах деятельности — сторителлинг. Так что же это такое и как это делается?

А еще научитесь работать с лидерами мнений и устраивать конкурсы, чтобы привлечь больше аудитории.

Программа обучения насыщена набором разноплановых практических советов, которые помогут Вам достичь как личного успеха в Instagram, так и удачно представлять свои продукты и повышать продажи.

Место проведения: пр. Ледокольный, д. 7 (Центр развития молодежного предпринимательства)