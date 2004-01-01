Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает принять участие в областном семинаре для специалистов культурно - досуговой деятельности по теме: «Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков». Мероприятие пройдёт на платформе ZOOM

Спикер семинара: Ольга Кукшина (г. Ставрополь):

высшее педагогическое, режиссёрское образование;

более 20 лет в Event-индустрии;

7 лет спикерства Международных форумов и фестивалей;

создатель авторских программ;

организатор Школы ведущих детских праздников и Школы анимации «ОК family».

Программа семинара состоит из двух частей:

1. Ольга Кукшина - «Новый год, современные тенденции».

2. Специалисты МОДК и НТ им. С.М. Кирова – Игровой кейс: фишечки и интерактивы новогоднего праздника для подростков.

Семинар реализуется в рамках проекта «АРТlab» и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является живой обмен опытом и профессиональными навыками специалистов культурно-досуговой деятельности.