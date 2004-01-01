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Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков

Областной семинар

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События: Лекции, Семинары.

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает принять участие в областном семинаре для специалистов культурно - досуговой деятельности по теме: «Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков». Мероприятие пройдёт на платформе ZOOM

Спикер семинара: Ольга Кукшина (г. Ставрополь):

  • высшее педагогическое, режиссёрское образование;
  • более 20 лет в Event-индустрии;
  • 7 лет спикерства Международных форумов и фестивалей;
  • создатель авторских программ;
  • организатор Школы ведущих детских праздников и Школы анимации «ОК family».

Программа семинара состоит из двух частей:

1. Ольга Кукшина - «Новый год, современные тенденции».

2. Специалисты МОДК и НТ им. С.М. Кирова – Игровой кейс: фишечки и интерактивы новогоднего праздника для подростков.

Семинар реализуется в рамках проекта «АРТlab» и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является живой обмен опытом и профессиональными навыками специалистов культурно-досуговой деятельности.

Город Мурманск
14 октября
11:00
Цены

Участие для специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области - бесплатно.

Заявки направлять по адресу: orsp_kirovka@mail.ru, с указанием: ФИО участника, должность, название учреждения, активный адрес электронной почты, контактный телефон.

Самостоятельные участники - 500 р.

Купить электронный билет

Справки и вопросы по телефону: 8 (8152) 45-76-58

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