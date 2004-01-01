Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков
Областной семинар
Областной семинар
Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает принять участие в областном семинаре для специалистов культурно - досуговой деятельности по теме: «Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков». Мероприятие пройдёт на платформе ZOOM
Спикер семинара: Ольга Кукшина (г. Ставрополь):
Программа семинара состоит из двух частей:
1. Ольга Кукшина - «Новый год, современные тенденции».
2. Специалисты МОДК и НТ им. С.М. Кирова – Игровой кейс: фишечки и интерактивы новогоднего праздника для подростков.
Семинар реализуется в рамках проекта «АРТlab» и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является живой обмен опытом и профессиональными навыками специалистов культурно-досуговой деятельности.
Участие для специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области - бесплатно.
Заявки направлять по адресу: orsp_kirovka@mail.ru, с указанием: ФИО участника, должность, название учреждения, активный адрес электронной почты, контактный телефон.
Самостоятельные участники - 500 р.
Справки и вопросы по телефону: 8 (8152) 45-76-58