Инновации в дизайне Финляндии

Финский дизайн – особый раздел в истории современной мировой культуры. Любая вещь, сделанная в «стране тысячи озёр», сочетает в себе красоту, простоту, практичность, высокое качество и заботу о природе.

Выставка расскажет о роли, которую играет дизайн в развитии благосостояния финского государства. На 10 выставочных панелях будут представлены образцы дизайна от 40 производителей в самых разных отраслях: медицина, туризм, мебельное производство, информационные технологии. Посетители также увидят настоящие экспонаты, созданные финскими дизайнерами.

На открытии выставки представитель Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге расскажет о дизайнерской компании «Маримекко», известной во всем мире. Состоится показ двух документальных фильмов о финской архитектуре на языке оригинала с переводом на русский язык. Для всех желающих будет работать фотозона «Финский уголок».

Мероприятие пройдет в рамках Недели культуры «Финская осень в Мурманске».