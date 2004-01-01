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Индийская ярмарка

Выставка-продажа индийских товаров

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События: Ярмарка, Выставки.

Впервые в ТРЦ «Форум» ярмарка настоящих товаров и культуры Индии!

Большой выбор одежды из натуральных материалов, палантины из натурально кашемира и щелка, платки, сари, постельное белье и шелковые покрывала, льняные покрывала расписанные узорами, украшения, сувениры, специи и благовония, крема для ухода за кожей, масла чаи, а так же настоящие индийские танцы!

ТРЦ «Форум»
c 31 марта по 9 апреля

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