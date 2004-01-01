Индийская ярмарка

Впервые в ТРЦ «Форум» ярмарка настоящих товаров и культуры Индии!

Большой выбор одежды из натуральных материалов, палантины из натурально кашемира и щелка, платки, сари, постельное белье и шелковые покрывала, льняные покрывала расписанные узорами, украшения, сувениры, специи и благовония, крема для ухода за кожей, масла чаи, а так же настоящие индийские танцы!