ИН-ДО-СТАН

Выставка об Индии – это не объект, а переживание. Коллекция фотографий, дарит впечатления и представление о стране. Это подразумевает полное погружение: гость экспозиции становится ее участником, наблюдателем.

Индия – противоречивая страна, здесь множество ярких красок, ароматов, звуков. Два десятка официально принятых языков и больше сотни диалектов, больше миллиона богов, удивительных легенд, традиций и обычаев, которые сохранилась до наших дней.

Выставка позволит расширить границы, увидеть то чем занимаются люди в городах и деревнях, увидеть многообразие пейзажей от севера до юга Индии, понаблюдать за реальной жизнью.

По словам автора, на выставке нет ни одной постановочной фотографии. Все сюжеты подсмотрены и запечатлены из реальной жизни. Фотовыставка позволит любому почувствовать себя путешественником и прикоснуться к такому далекому и неизведанному миру другой страны, узнать любопытные подробности о жизни местного населения.

Зрители выставки смогут окунуться в атмосферу, узнать больше о традициях и занятиях, увидеть различия в менталитете у людей разных стран, увидеть насколько Индия огромная страна с очень разным ландшафтом. С помощью фотографии, так же, как с помощью хорошего кино, можно совершить незабываемое путешествие по той или иной далекой и незнакомой стране.