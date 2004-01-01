Ограничения: 18+

Ангелы живут среди нас и тайно строят свою империю!

Будоражащая ночь для избранных. Танцевально-эротическое шоу для изголодавшихся по острым ощущениям.

Атмосфера волшебства и ореол загадочности заставят Вас поверить в то, что ангелы рядом! Их красота ближе, чем кажется…

В программе:

провокационный эроперфоманс от GO-GO GIRLS

райский Welcome Drink

божественные цветы для прекрасных Angels

изысканная кухня Поднебесья от кулинарного мага XxxX

амурный сет от нареченного Купидоном DJ-ея

в этот вечер Мужественные Ангелы BarBoys и дьявольски порочные BarGirls будут выполнять все Ваши прихоти и желания

в завершение праздника огненное BARMEN SHOW

Вступайте в наши ряды... Империя Ангелов ждет Вас...