Империя Ангелов
Будоражащая ночь для избранных в XxxX!
Ангелы живут среди нас и тайно строят свою империю!
Будоражащая ночь для избранных. Танцевально-эротическое шоу для изголодавшихся по острым ощущениям.
Атмосфера волшебства и ореол загадочности заставят Вас поверить в то, что ангелы рядом! Их красота ближе, чем кажется…
В программе:
провокационный эроперфоманс от GO-GO GIRLS
райский Welcome Drink
божественные цветы для прекрасных Angels
изысканная кухня Поднебесья от кулинарного мага XxxX
амурный сет от нареченного Купидоном DJ-ея
в этот вечер Мужественные Ангелы BarBoys и дьявольски порочные BarGirls будут выполнять все Ваши прихоти и желания
в завершение праздника огненное BARMEN SHOW
Вступайте в наши ряды... Империя Ангелов ждет Вас...
Вход свободный
Накажи столик по телефону: 25-19-19
Диджей, композитор и музыкант из Санкт-Петербурга!