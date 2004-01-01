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Империя Ангелов

Будоражащая ночь для избранных в XxxX!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Ангелы живут среди нас и тайно строят свою империю! 
Будоражащая ночь для избранных. Танцевально-эротическое шоу для изголодавшихся по острым ощущениям.
Атмосфера волшебства и ореол загадочности заставят Вас поверить в то, что ангелы рядом! Их красота ближе, чем кажется… 

В программе:

провокационный эроперфоманс от GO-GO GIRLS

райский Welcome Drink

божественные цветы для прекрасных Angels

изысканная кухня Поднебесья от кулинарного мага XxxX

амурный сет от нареченного Купидоном DJ-ея

в этот вечер Мужественные Ангелы BarBoys и дьявольски порочные BarGirls будут выполнять все Ваши прихоти и желания

в завершение праздника огненное BARMEN SHOW

Вступайте в наши ряды... Империя Ангелов ждет Вас...

XXXX
18 февраля
Цены

Вход свободный
Накажи столик по телефону: 25-19-19

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