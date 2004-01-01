Областная научная библиотека приглашает на очередную лекцию из цикла «Край, в котором я живу».

Краевед Евгений Данилкин, победитель областного конкурса «Мурман: грани творимой истории» в номинации «Лучшая публикация в социальной сети» прочитает лекцию «Имена мурманских улиц». Участники встречи вместе с лектором виртуально пройдут по знакомым и малоизвестным улицам нашего города и познакомятся с судьбами тех людей, в честь которых они названы.