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Имандра

Выставка членов мончегорского фотоклуба 

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События: Выставки.

Фотоклуб «Имандра» города Мончегорска Мурманской области был основан в 1981 году любителями фотографии — работниками комбината «Североникель». До начала 90-х годов в клубе кипела жизнь. Все проблемы переходного периода отразились и на нем, и только в 2006 году фотоклуб был возрожден группой людей разных профессий, которых объединяет любовь к фотографии и схожие взгляды на искусство. Неоднократные участники российских и международных конкурсов и выставок.

В экспозиции будут представлены более 20 цветных и черно-белых работ, в основном в жанре натюрморт.

Художественный музей
c 16 февраля по 19 марта
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385 

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