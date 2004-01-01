Фотоклуб «Имандра» города Мончегорска Мурманской области был основан в 1981 году любителями фотографии — работниками комбината «Североникель». До начала 90-х годов в клубе кипела жизнь. Все проблемы переходного периода отразились и на нем, и только в 2006 году фотоклуб был возрожден группой людей разных профессий, которых объединяет любовь к фотографии и схожие взгляды на искусство. Неоднократные участники российских и международных конкурсов и выставок.

В экспозиции будут представлены более 20 цветных и черно-белых работ, в основном в жанре натюрморт.