Иллюстрации к произведениям Э.Т.А. Гофмана

Гофман Эрнст Теодор Амадей – немецкий писатель- романтик, сказочник, композитор и художник.

На выставке будут представлены иллюстрации живописца, графика, дизайнера, члена Союза художников России Никиты Ростиславовича Духно к повести Э. Гофмана «Золотой горшок». Также зрители увидят графические работы Веры Зосимовны Борисовой, члена Союза художников России.