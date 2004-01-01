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Иллюстрации к произведениям Э.Т.А. Гофмана

Вытавка к 245-летию писателя

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События: Выставки.

Гофман Эрнст Теодор Амадей – немецкий писатель- романтик, сказочник, композитор и художник.

На выставке будут представлены иллюстрации живописца, графика, дизайнера, члена Союза художников России Никиты Ростиславовича Духно к повести Э. Гофмана «Золотой горшок». Также зрители увидят графические работы Веры Зосимовны Борисовой, члена Союза художников России.

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