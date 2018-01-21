Илья Оши
Танцевальные мастер-классы от участника проектов «Танцы на ТНТ» и «Танцуй на Первом»
Танцевальные мастер-классы от участника проектов «Танцы на ТНТ» и «Танцуй на Первом»
Ждем Вас на танцевальных мастер-классах от авангардного танцора, хореографа и театрального режиссера Ильи Оши! Эксперементальный и непредсказуемый танец, слияние техник и танцевальных направлений, современная хореография и полное погружение!
1 мастер-класс (мастерская танца и техника)
«На классе я поделюсь своими принципами работы и подготовки тела. Мы не будем привязываться к конкретному стилю – будем экспериментировать. Будет интересно. Будет полезно. Удобная одежда и носочки приветствуются».
2 мастер-класс (авторская хореография)
«Техническая составляющая и момент наполнения движения, ассоциативный ряд, опора и полное погружение. Каждый попробует раскрыться в танце». На примере конкретной хореографии будут разобраны техники и приемы, которые Илья использует в своих постановках.
Для участия необходим средний уровень подготовки (или выше).
Регистрация участников проходит по ссылке
700-1900 р.
Подробная информация по ссылке