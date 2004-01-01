Илона и Алина Калиничевы

В МБУК «Выставочном зале города Мурманска» состоится концерт лауреатов международных и всероссийских конкурсов, выпускниц Петрозаводской государственной консерватории, солисток оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии Илоны и Алины Калиничевых.