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Илона и Алина Калиничевы

Концерт солисток оркестра русских народных инструментов «Онего»

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События: Концерты.

В МБУК «Выставочном зале города Мурманска» состоится концерт лауреатов международных и всероссийских конкурсов, выпускниц Петрозаводской государственной консерватории, солисток оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии Илоны и Алины Калиничевых. 

Цены

Справки по телефонам: 88152428668, 424586

Вход свободный

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