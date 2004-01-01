Их имена – Герои

Уже второй год подряд выставка под этим символичным названием проводится в стенах музея. В прошлом году посетители могли познакомиться с личными вещами, наградными документами, фотографиями Героев Советского Союза – пехотинца Северного военно-морского флота В.П. Кислякова, военных лётчиков Л.А. Гальченко и А.И. Анохина, пехотинцев 14-й армии Карельского фронта И.В. Шабунина и К.М. Гонтаря.

В этом году посетители увидят значки, удостоверения, письма, фотографии таких известных личностей, как сапёр, командир взвода 82-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Ф.Ф. Коновалов, пехотинцы 14-й армии Карельского фронта П.П. Примаков и Н.И. Кононов, морской лётчик, командир эскадрильи 118-го разведывательного авиаполка ВВС СФ Л.И. Елькин и военный лётчик, командир звена 145-го истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиадивизии ВВС 14-й армии Карельского фронта В.П. Миронов.