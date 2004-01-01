Чехова Ольга Александровна родилась и выросла в городе Североморске в творческой семье.

С раннего детства занималась рукоделием – много вязала, вышивала и плела из бисера. Первыми учителями стали бабушки по материнской и отцовской линии.

В школьные годы посещала кружки детского творчества, где под руководством профессиональных художников обучалась традиционным видам росписи и керамике.

В 2005 г. окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет – факультет культуры и искусств и факультет иностранных языков.

Народной культурой и традиционной тряпичной куклой увлеклась, работая в Мурманском областном Центре художественных ремёсел, где заведовала фондом образцов народного искусства. Коллекция фонда насчитывала около 50 кукол, собранных со всего Северо-Запада России, в том числе куклы Народных мастеров России Агаевой И.В., Мишиной М.А., Коноваловой Е.Н. и других.

В кукле подкупила возможность использовать одновременно несколько видов декоративно-прикладного искусства – традиционную и современную вышивку, ткачество, крашение тканей и набойку, валяние и лоскутное шитьё, низание и вышивку бисером, жемчугом и полудрагоценными камнями и др.

Работы автора хранятся в частных коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Калуге, Ростове-на-Дону, Североморске; Осло и Киркенесе (Королевство Норвегия).

Выставка «Играю в куклы…» - результат более чем 10 лет кропотливой работы, сбора материалов и информации, разработки авторских образов и приёмов. В ней представлено около 70 экспонатов, выполненных по мотивам этнографических и авторских образцов обрядовой, обереговой и игровой куклы народов России, Украины, Северного Кавказа и Южной Америки.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1, №2