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Игра Вечеринка КИНО

Увлекательная интеллектуальная игра в арт-клубе «Гоголь»

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События: Игра.

«Это же мероприятие года. Я буду обязательно.» – мог бы ответить Брюс на наше приглашение.

Игра Вечеринка КИНО – это 20 заданий про кино. Кадры, подсказки, музыка, цитаты. Вы получаете очки за каждый угаданный фильм, за это мы вас кормим и одариваем подарками. Но и это не всё!

1 сентября мы вручим 10 000 рублей команде с самым большим количеством очков за серию игр.

Думать не надо, надо просто вспомнить фильм!

Регистрация команд на 21 июля по ссылке.

Место проведения: арт-клуб «Гоголь», Карла Маркса 25А.

Цены

250 р.

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