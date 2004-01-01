«Это же мероприятие года. Я буду обязательно.» – мог бы ответить Брюс на наше приглашение.

Игра Вечеринка КИНО – это 20 заданий про кино. Кадры, подсказки, музыка, цитаты. Вы получаете очки за каждый угаданный фильм, за это мы вас кормим и одариваем подарками. Но и это не всё!

1 сентября мы вручим 10 000 рублей команде с самым большим количеством очков за серию игр.

Думать не надо, надо просто вспомнить фильм!

Регистрация команд на 21 июля по ссылке.

Место проведения: арт-клуб «Гоголь», Карла Маркса 25А.