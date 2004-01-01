Игра Цвета

В экспозиции будет представлено более 50 работ. Это первая персональная выставка мастера бисероплетения Надежды Евгеньевны Гвоздюк.

С бисером Надежда Евгеньевна работает с 2008 года. Первые навыки получила на курсах в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска. Является активным членом клуба «Бисерное сияние» Мурманского художественного музея. Занимается также вязанием, вышивкой. В искусстве бисероплетения, по признанию Надежды Евгеньевны, ее привлекают безграничные возможности работы с цветом и формой, которые дает этот материал. Владение различными техниками работы с бисером дают мастеру свободу в творческом воплощении своих замыслов, особенно в создании украшений из бисера.