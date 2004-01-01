Игра головой
Интеллектуальные игры в пятницу 13!
Интеллектуальные игры в пятницу 13!
Пятница 13 - прекрасный день!
И только храбрые поклонники «Игры головой» веселятся там, где другие пугаются! Всё верно - в пятницу 13-го обычно не везёт их противникам!
Готовы ли вы к ужасно умному веселью?
Мы приготовили для вас:
Без призов/ярких впечатлений не уйдет никто!
Как зарегистрироваться? Написать Веронике Рыжиковой название своей команды и количество человек. Если нет команды, тоже пишите - мы найдем ее для вас сами!
250 р. с человека, но не менее 1400 р. с команды
для первых трех зарегистрировавшихся и для тринадцатой команды - взнос снижен - 200 р. с человека, но не менее 1200 р. с команды