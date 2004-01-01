143550

Игра головой

Интеллектуальные игры в пятницу 13!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Игра.

Пятница 13 - прекрасный день!

И только храбрые поклонники «Игры головой» веселятся там, где другие пугаются! Всё верно - в пятницу 13-го обычно не везёт их противникам!

Готовы ли вы к ужасно умному веселью?

Мы приготовили для вас:

  • отличного ведущего 
  • 7 туров несложных аудио-видео и текстовых вопросов (частично - тематических) 
  • жуткую фотозону 
  • пугающие подарки 
  • открытый микрофон для караоке и другие интересные задания! 

Без призов/ярких впечатлений не уйдет никто!

Как зарегистрироваться? Написать Веронике Рыжиковой название своей команды и количество человек. Если нет команды, тоже пишите - мы найдем ее для вас сами!

Цены

250 р. с человека, но не менее 1400 р. с команды

для первых трех зарегистрировавшихся и для тринадцатой команды - взнос снижен - 200 р. с человека, но не менее 1200 р. с команды 

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?