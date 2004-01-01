Игра головой

Пятница 13 - прекрасный день!

И только храбрые поклонники «Игры головой» веселятся там, где другие пугаются! Всё верно - в пятницу 13-го обычно не везёт их противникам!

Готовы ли вы к ужасно умному веселью?

Мы приготовили для вас:

отличного ведущего

7 туров несложных аудио-видео и текстовых вопросов (частично - тематических)

жуткую фотозону

пугающие подарки

открытый микрофон для караоке и другие интересные задания!

Без призов/ярких впечатлений не уйдет никто!

Как зарегистрироваться? Написать Веронике Рыжиковой название своей команды и количество человек. Если нет команды, тоже пишите - мы найдем ее для вас сами!