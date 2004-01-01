Игорь Растеряев

Концерт музыканта и актера театра и кино с презентацией нового альбома «Дождь над Медведицей»

Ограничения: 12+

Все персонажи песен и события, описанные в них – совершенно конкретные люди и истории. Все люди, о которых идёт речь в песнях, являются друзьями или родственниками Игоря Растеряева.

«Дождь над Медведицей» – песня, посвященная трагедии предков-казаков, где, вне зависимости от принадлежности к белым или красным, показана общая катастрофа донского казачества.

Альбом начинается с довольно весёлых и ностальгических песен и зарисовок, переходя к концу к ранее нехарактерным для автора трагическим вещам, таким как «Кореш», «Дождь над Медведицей» и «Дед Агван».