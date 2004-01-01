136463

Игорь Растеряев

Концерт музыканта и актера театра и кино с презентацией нового альбома «Дождь над Медведицей»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Концерты.

Все персонажи песен и события, описанные в них – совершенно конкретные люди и истории. Все люди, о которых идёт речь в песнях, являются друзьями или родственниками Игоря Растеряева.

«Дождь над Медведицей» – песня, посвященная трагедии предков-казаков, где, вне зависимости от принадлежности к белым или красным, показана общая катастрофа донского казачества.

Альбом начинается с довольно весёлых и ностальгических песен и зарисовок, переходя к концу к ранее нехарактерным для автора трагическим вещам, таким как «Кореш», «Дождь над Медведицей» и «Дед Агван».

SODA
18 ноября
19:00
Цены

900 р.

Билеты можно приобрести по ссылке

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?