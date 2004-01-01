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Осенью продолжится гастрольный тур певца, поэта и композитора Игоря Николаева. Артист посетит многие города России с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». В программу войдут песни из нового альбома Маэстро «Линия жизни», хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.

Выступление Игоря Николаева подарит зрителям прекрасное настроение. Его нежные композиции о любви трогают за душу, и уже через 15 минут слушатели начинают подпевать музыканту.

Игорь Николаев начал сольную карьеру исполнителя в 1986 году. Уже тогда популярный композитор стал известным певцом практически в одночасье: хватило всего одного эфира в программе "Утренняя почта", где показали песню "Мельница" в его исполнении, чтобы на следующий день молодого артиста начали узнавать на улице.

Сегодня он – заслуженный деятель искусств РФ, один из лучших авторов на российской эстраде, чьи песни стали яркой страницей в творческой биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона и других. Сотрудничал с зарубежными артистами (Синди Лаупер, Бенни Андерсен (ABBA), Лиз Нильсон, Томми Корберг) и создал гимн для церемонии закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Композитор не раз был отмечен премиями «Песня года», «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ», Российской Музыкальной премией «Овация» и многочисленными наградами за вклад в российское музыкальное искусство.

Для меня каждая встреча со зрителями - это обмен чистой энергией, это не только цветы и аплодисменты - это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни, это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии. Приходите и споём вместе, потому что мы нужны друг другу!

Ваш Игорь Николаев.