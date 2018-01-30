Ограничения: 12+

Игорь Маменко – человек-анекдот, на его яркий талант юмориста обратила внимание уже вся страна. Только он способен так зажигательно, самобытно и органично рассказывать смешные истории и анекдоты. Неподражаемая мимика и имитация голосов народов дружественных республик никого не оствляют равнодушным на его концертах. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться!