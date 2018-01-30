Игорь Маменко
Выступление известного юмориста из Москвы
Выступление известного юмориста из Москвы
Игорь Маменко – человек-анекдот, на его яркий талант юмориста обратила внимание уже вся страна. Только он способен так зажигательно, самобытно и органично рассказывать смешные истории и анекдоты. Неподражаемая мимика и имитация голосов народов дружественных республик никого не оствляют равнодушным на его концертах. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться!
1500-2500 р.
Концерт артиста в сопровождении камерного оркестра
Вечер живой музыки. Выступают – «Barents Jazz Trio», «The Chimes»