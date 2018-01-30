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Игорь Маменко

Выступление известного юмориста из Москвы

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Игорь Маменко – человек-анекдот, на его яркий талант юмориста обратила внимание уже вся страна. Только он способен так зажигательно, самобытно и органично рассказывать смешные истории и анекдоты. Неподражаемая мимика и имитация голосов народов дружественных республик никого не оствляют равнодушным на его концертах. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться!

ДК им. С.М. Кирова
30 января 2018
19:00
Цены

1500-2500 р.

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